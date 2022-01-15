Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядують

5 000 вареників для українських бійців наліпили волонтери Тернопільщини. Ліпили вареники 30 людей. Про це розповів Суспільному волонтер Володимир Мосейко.

Співаючи повстанських пісень і колядуючи, волонтери в Тернополі ліплять вареники для військових на схід. Заводить пісень священник з Лановеччини Олексій Філюк.

"Мене де просять, то я там є. Мене запросили, то я й приїхав. 70 кілометрів їхав до вас, щоб ліпити з вами, але це моє, я люблю Україну не тільки на словах, а й у справі", – каже Філюк.

Фото: Володимир Мосейко Планують наліпити 5 000 вареників

Поруч з Олексієм замішує тісто тернополянин Михайло Буртник. Він прийшов сюди допомогти вперше.

"Сьогодні перший раз мішу тісто. Даю муки, даю солі, води і олії. Тепер жінці вже буду місити пироги кожний ранок", – розповів Буртник.

Фото: Володимир Мосейко Володимир Мосейко

Кладе картоплю з капустою у варенички і підспівує Майя Черник. Жінка каже, вона сюди приходить допомагати вже три роки:

"Мені це дуже подобається, хочеться часточку свого тепла, душі віддати тим хлопцям, що там, адже тільки завдяки їм ми можемо тут співати й танцювати, колядувати і веселитися. Тільки завдяки тому, що вони там бережуть наші кордони і наше життя".

Фото: Володимир Мосейко Учасниці тернопільського гурту "Золоті журавки"

Голова громадської організації "Закінчимо війну" Сергій Ліпянін каже, що окрім вареників хочуть передати бійцям і листівки від дітей:

"Це новорічні листівки з побажаннями для солдат. Як завжди, ми їх возимо – це найцінніший дарунок для всіх вояків, які є на сході, бо в малюнках вкладена душа дитини".

Фото: Марта Журавель/Суспільне Вареники

На вулиці варять вареники. Для цього встановили три козацькі казани. Про це розповів організатор акції Володимир Мосейко.

"Ми вареники перекидаємо, щоб смалець стік на низ. Він робить таку плівочку, щоб вареники не псувалися, щоб вони доїхали свіженькі. Виходить гарний продукт для наших військових".

Фото: Марта Журавель/Суспільне Учасниці гурту "Золоті журавки"

Наліплені сьогодні вареники розподілять на дві частини. Одну відвезуть на схід наступного тижня, а з іншою вирушать 24-го січня, каже Володимир Мосейко.

Фото: Марта Журавель/Суспільне Вареники ліплять в університеті

Фото: Володимир Мосейко Вареники готують в казанах

Фото: Марта Журавель/Суспільне Готують вареники на вулиці

Фото: Володимир Мосейко Готові вареники заливають смальцем

Що відомо