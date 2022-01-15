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Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядують
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Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядують

Богдан Боденчук
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Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядують Фото: Володимир Мосейко

5 000 вареників для українських бійців наліпили волонтери Тернопільщини. Ліпили вареники 30 людей. Про це розповів Суспільному волонтер Володимир Мосейко.

Співаючи повстанських пісень і колядуючи, волонтери в Тернополі ліплять вареники для військових на схід. Заводить пісень священник з Лановеччини Олексій Філюк.

"Мене де просять, то я там є. Мене запросили, то я й приїхав. 70 кілометрів їхав до вас, щоб ліпити з вами, але це моє, я люблю Україну не тільки на словах, а й у справі", – каже Філюк.

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Володимир Мосейко

Планують наліпити 5 000 вареників

Поруч з Олексієм замішує тісто тернополянин Михайло Буртник. Він прийшов сюди допомогти вперше.

"Сьогодні перший раз мішу тісто. Даю муки, даю солі, води і олії. Тепер жінці вже буду місити пироги кожний ранок", – розповів Буртник.

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Володимир Мосейко

Володимир Мосейко

Кладе картоплю з капустою у варенички і підспівує Майя Черник. Жінка каже, вона сюди приходить допомагати вже три роки:

"Мені це дуже подобається, хочеться часточку свого тепла, душі віддати тим хлопцям, що там, адже тільки завдяки їм ми можемо тут співати й танцювати, колядувати і веселитися. Тільки завдяки тому, що вони там бережуть наші кордони і наше життя".

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Володимир Мосейко

Учасниці тернопільського гурту "Золоті журавки"

Голова громадської організації "Закінчимо війну" Сергій Ліпянін каже, що окрім вареників хочуть передати бійцям і листівки від дітей:

"Це новорічні листівки з побажаннями для солдат. Як завжди, ми їх возимо – це найцінніший дарунок для всіх вояків, які є на сході, бо в малюнках вкладена душа дитини".

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Марта Журавель/Суспільне

Вареники

На вулиці варять вареники. Для цього встановили три козацькі казани. Про це розповів організатор акції Володимир Мосейко.

"Ми вареники перекидаємо, щоб смалець стік на низ. Він робить таку плівочку, щоб вареники не псувалися, щоб вони доїхали свіженькі. Виходить гарний продукт для наших військових".

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Марта Журавель/Суспільне

Учасниці гурту "Золоті журавки"

Наліплені сьогодні вареники розподілять на дві частини. Одну відвезуть на схід наступного тижня, а з іншою вирушать 24-го січня, каже Володимир Мосейко.

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Марта Журавель/Суспільне

Вареники ліплять в університеті

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Володимир Мосейко

Вареники готують в казанах

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Марта Журавель/Суспільне

Готують вареники на вулиці

Тернопільські волонтери готують військовим вареники та колядуютьФото: Володимир Мосейко

Готові вареники заливають смальцем

Що відомо

  • Тернопільські волонтери відвезуть бійцям на схід п'ять тисяч вареників
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