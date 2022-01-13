Мокрий сніг та шквальний вітер: на Херсонщині очікується погіршення погоди

Херсонський обласний гідрометеоцентр попереджає про погіршення погоди на території області 14 січня. Зокрема, у Генічеському районі та на Азовському морі очікується шквальний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь. Другий рівень небезпечності - помаранчевий.

Про це йдеться на сторінці Херсонського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

На Азовському морі посилення вітру до 28 метрів/с, обмерзання суден, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На решті території області та в Херсоні - невеликий мокрий сніг та дощ, місцями слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер вдень до 22 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. Рівень небезпечності перший - жовтий.

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