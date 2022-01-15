На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 2 197 людей

Впродовж 14 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 2 197 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 722 прикарпатців, другою — 1 213, додатковою дозою імунізувалися шестеро людей. Усього першою дозою щепилися 427 656 жителів, другою дозою медики вакцинували 386 741 людину, додатковою — 159.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 206 людей. Всього ревакцинальною дозою щепилися 1 075 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 2 024 дитини та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 546.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,22% жителів області, однією дозою — 31,21%.

Читайте також: На Івано-Франківщині розгорнуть додаткові ліжка для хворих на COVID-19

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,8% тих, хто отримав першу дозу, та 43,54% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,7%, другою дозою — 22,8%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,4% і 23,7% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 64,8%.

91,9% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини