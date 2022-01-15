414 підтверджених випадків, 5 смертей: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 414 мешканців області. Це на 234 менше, аніж днем раніше. Одужав 321 пацієнт. Летальних випадків зафіксували п'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 15 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 087 вінничан. З них одужали 108 278 людей. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 233 мешканців області.

В Україні ж 14 січня виявили 10 569 нових випадків, що на 93 більше, ніж за попередню добу. Також зафіксували 127 смертей.

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