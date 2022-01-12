Пункти обігріву у Вінниці. Куди йти, аби сховатися від морозу

Вінницькі волонтери ГО "Полум'я надії" вийшли на соціальне патрулювання. Шукають безхатьків у місцях їхнього скупчення і пропонують зігрітися, поїсти та переодягтися. Роблять це, бо на вулиці -13, а до пунктів обігріву, які діють у місті на вокзалах — людей без постійного місця проживання пускають неохоче , — каже волонтер Сергій Капітула.

"Людей виганяють звідти"

Біля залізничного вокзалу Вінниці безхатько Володимир. Чоловік каже – ночував у залі очікування, але пункту обігріву як такого там немає.

Фото: Суспільне Вінниця

"У вокзалі немає обігріву, навпаки людей виганяють звідти. Квиток треба мати щоб зайти в зал очікування. Нема квитка на потяг – значить потрібно покинути зал очікування", – розповідає Володимир.

На вулиці або вокзалах чоловік живе кілька років. У місто Володимир приїхав із району. Як трапилося, що втратив житло – не говорить.

Волонтери “Полум’я надії” пропонують йому поїхати з ними в один із стаціонарних пунктів обігріву. Там можна поїсти, зігрітися і взяти теплий одяг.

Там чоловіка пригощають супом, дають картоплю з котлетою та салат. На десерт – чай.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Безхатько Володимир після того як поїв та одягнувся в теплі речі – пішов на вулицю.

Фото: Суспільне Вінниця

Каже, цієї ночі знову буде шукати прихисток на вокзалах.

Працівниця залізничного вокзалу Тетяна Березанська каже, спеціально облаштовані місця обігріву для безхатченків були торік під час сильного морозу. Цьогоріч, же таких місць не облаштовували через скарги пасажирів.

Фото: Суспільне Вінниця

"Ми приїжджаємо, пропонуємо людям допомогу"

Виїздять на соціальне патрулювання волонтери ГО “Полум’я Надії” двічі на тиждень – каже волонтер Сергій Капітула. За один рейд допомагають майже 20 людям.

Фото: Суспільне Вінниця

"Ми приїжджаємо, пропонуємо людям допомогу, розповідаємо що є два пункти де можуть отримати допомогу, помитися, перевдягнутися, підстригтися, поїсти, взяти одяг теплий та взуття", – розповідає Капула.

Пункти обігріву ж діють за адресами:

вулиця воїнів Інтернаціоналістів, 12

Пирогова, 74.

Фото: Суспільне Вінниця

"Окрім двох згаданих стаціонарних пунктів, анонсували ще чотири"

На сайті ДСНС області, окрім двох згаданих стаціонарних пунктів, вказані ще чотири:

пл. Привокзальна, 1;

вул. Київська, 8

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107

вул. Ватутіна, 18.

Вони мали б бути у приміщеннях авто та залізничного вокзалів. Але по факту, каже волонтер ГО “Полум’я надії” Сергій Капітула, їх немає.

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