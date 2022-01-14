У Сумській області на 21.00 14 січня знеструмлені 159 населених пунктів. Цю інформацію повідомили на сторінці у Фейсбук АТ "Сумиобленерго".
За словами прессекретарки підприємства Олени Закревської, аварії сталися внаслідок погодних умов, що спричиняє пошкодження обладнання електричних мереж.
"Нині працюємо в посиленому режимі. Аварії ліквідовують бригади "Сумиобленерго", – зазначила Закревська.
На 19:30 немає електроенергії повністю або частково:
- у 10 населених пунктів на Білопільщині,
- кілька десятків вулиць у Глухові,
- 19 населених пунктів у Конотопському районі,
- кілька вулиць у Конотопі
- 8 населених пунктів на Кролевеччині та
- кілька вулиць у Кролевці,
- 19 населених пунктів на Роменщині,
- 17 населених пунктів у Сумському районі
- одна вулиця в Сумах
- 2 населених пункти на Шосткинщині
- одна вулиця в Шостці
На 18.30 без електроенергії:
- Миколаївка, що на Білопільщині,
- села Бочечки, Новомутин, Прилужжя Конотопського району та у Самому Конотопі на 10 вулицях
- села Верхня Сироватка та Новоселиця Сумського району
- у Сумах вулиця Польова
- села Заклимок, Біловод, Володимирівка, Діброва, Коновали, Сулими та Хмелів Роменського району
- села Клишки та Холодівщина Шосткинського району та Студентській вулиці Шостки
Список населених пунктів без електроенергії постійно поповнюється. Актуальну інформацію шукайте на сайті "Сумиобленерго".
Що відомо
- Різку зміну погоди прогнозували синоптики Сумського обласного гідрометцентру. На 14 січня передбачали підвищення температури повітря до +3° та сильний вітер. Вранці стало відомо про шквальний вітер у другій половині дня.