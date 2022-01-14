У Сумській області на 21.00 14 січня знеструмлені 159 населених пунктів. Цю інформацію повідомили на сторінці у Фейсбук АТ "Сумиобленерго".

За словами прессекретарки підприємства Олени Закревської, аварії сталися внаслідок погодних умов, що спричиняє пошкодження обладнання електричних мереж.

"Нині працюємо в посиленому режимі. Аварії ліквідовують бригади "Сумиобленерго", – зазначила Закревська.

На 19:30 немає електроенергії повністю або частково:

у 10 населених пунктів на Білопільщині,

кілька десятків вулиць у Глухові,

19 населених пунктів у Конотопському районі,

кілька вулиць у Конотопі

8 населених пунктів на Кролевеччині та

кілька вулиць у Кролевці,

19 населених пунктів на Роменщині,

17 населених пунктів у Сумському районі

одна вулиця в Сумах

2 населених пункти на Шосткинщині

одна вулиця в Шостці

На 18.30 без електроенергії:

Миколаївка, що на Білопільщині,

села Бочечки, Новомутин, Прилужжя Конотопського району та у Самому Конотопі на 10 вулицях

села Верхня Сироватка та Новоселиця Сумського району

у Сумах вулиця Польова

села Заклимок, Біловод, Володимирівка, Діброва, Коновали, Сулими та Хмелів Роменського району

села Клишки та Холодівщина Шосткинського району та Студентській вулиці Шостки

Список населених пунктів без електроенергії постійно поповнюється. Актуальну інформацію шукайте на сайті "Сумиобленерго".

Що відомо