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Шквальний вітер: на Сумщині у 159 населених пунктах сталися аварії на електромережах
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Шквальний вітер: на Сумщині у 159 населених пунктах сталися аварії на електромережах

Оновлено
Ганна Веретенник Анна Скрипняк
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У Сумській області на 21.00 14 січня знеструмлені 159 населених пунктів. Цю інформацію повідомили на сторінці у Фейсбук АТ "Сумиобленерго".

За словами прессекретарки підприємства Олени Закревської, аварії сталися внаслідок погодних умов, що спричиняє пошкодження обладнання електричних мереж.

"Нині працюємо в посиленому режимі. Аварії ліквідовують бригади "Сумиобленерго", – зазначила Закревська.

На 19:30 немає електроенергії повністю або частково:

  • у 10 населених пунктів на Білопільщині,
  • кілька десятків вулиць у Глухові,
  • 19 населених пунктів у Конотопському районі,
  • кілька вулиць у Конотопі
  • 8 населених пунктів на Кролевеччині та
  • кілька вулиць у Кролевці,
  • 19 населених пунктів на Роменщині,
  • 17 населених пунктів у Сумському районі
  • одна вулиця в Сумах
  • 2 населених пункти на Шосткинщині
  • одна вулиця в Шостці

На 18.30 без електроенергії:

  • Миколаївка, що на Білопільщині,
  • села Бочечки, Новомутин, Прилужжя Конотопського району та у Самому Конотопі на 10 вулицях
  • села Верхня Сироватка та Новоселиця Сумського району
  • у Сумах вулиця Польова
  • села Заклимок, Біловод, Володимирівка, Діброва, Коновали, Сулими та Хмелів Роменського району
  • села Клишки та Холодівщина Шосткинського району та Студентській вулиці Шостки

Список населених пунктів без електроенергії постійно поповнюється. Актуальну інформацію шукайте на сайті "Сумиобленерго".

Що відомо

  • Різку зміну погоди прогнозували синоптики Сумського обласного гідрометцентру. На 14 січня передбачали підвищення температури повітря до +3° та сильний вітер. Вранці стало відомо про шквальний вітер у другій половині дня.
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