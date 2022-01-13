Ще 26 автомобілів швидкої з повним приводом потрібні закарпатським медикам, щоб доїжджати до жителів гірських сіл. Про це 13 січня Суспільному розповіла заступниця директора Закарпатського центру екстреної меддопомоги Анжела Бакі. 5 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв: в Україні додатково закуплять 245 таких автомобілів для станцій екстреної допомоги. Їхня вартість — 417 мільйонів гривень.

Лікарка виїзної бригади Великоберезнянської підстанції Олеся Гойзан розповіла: вони обслуговують 12 сіл, де проживають 26 тисяч людей.

"В основному це гірське населення. В нас нові автівки, які обладнані новою апаратурою. Все необхідне в нас є для надання медичної допомоги, але у зв’язку з тим, що в нас таке є бездоріжжя, що машини не доїжджають туди, — пояснила лікарка. — Тому ми добираємося власними силами — йдемо пішки, беремо усе необхідне: дефібрилятор, дошку, реанімаційну сумку з медикаментами. Наприклад, якщо виклик з Люти, то там ями в коліно, бездоріжжя і треба витратити дві години в один бік".

Суспільне Закарпаття

Олеся Гойзан розповіла, як хворого жителя села Чорноголова Ужгородського району через дороги доставляли до лікарні п’ять годин: "Чотири дні тому в нас був виклик, до якого ми їхали годину. Потім наша швидка доїхала, але там навіть ДСНС не їде. Тоді ми знайшли в селі одного чоловіка, який мав ГАЗ-66, ми попросили водія нас довезти, сіли і так доїхали. Нам реба було добиратися 7 км, і туди нічого не ходить! Ще й погода була дощова. Він нас привіз, чекав дві години, поки ми надавали допомогу, стабілізували хворого, віднесли в машину і доставили до швидкої".

Фельдшерка виїзної бригади Наталія Івановчик каже: важко і їм, і хворим, які змушені жовго чекати на допомогу.

"Нам потрібно важких хворих в такому стані доставляти до лікарні, а це в Ужгород – це 50 км, від місця їхнього перебування", — каже фельдшерка.

Понад 40 років працює водієм швидкої допомоги Іван Юричко. Каже: іноді їм доводиться звертатися до інших служб чи місцевих водіїв: "Минулого року пожежну викликали, витягували нас. Це у селах Княгиня, Сухий, Гусний, Тихий. Так часто на "бобиках" їдемо, на вантажівці".

Наразі на Закарпатті на виклики виїжджають 137 автомобілів швидкої, розповідає заступниця директора Закарпатського центру екстреної меддопомоги Анжела Бакі.

"Якщо брати по роках: до п’яти років – 90 машин, 37 – від п’яти до десяти, і десять автомобілів — більше десяти років, — сказала вона. — З усіх автомобілів 51 повноприводний, тобто підвищеної прохідності. Решта 86 – неповноприводні. Міністерством у січні закуплено 245 автомобілів повнопривідних. Ми очікуємо, що якась частина з них надійде до нас».

За словами Анжели Бакі, на Закарпаття у гірські райони потрібні ще 26 автомобілів з повним приводом.

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