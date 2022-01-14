На Хмельниччині під час ліквідації пожежі у будинку виявили тіло чоловіка

На Хмельниччині під час ліквідації пожежі у житловому будинку, рятувальники виявили бездиханне тіло чоловіка. Про це повідомляє Служба порятунку "101" Кам'янець-Подільський.

Пожежа сталася 16 січня близько 09:00 години в селі Ніверка Кам'янець-Подільського району.

По прибуттю пожежної команди до місця виклику полум’ям було охоплено помешкання на площі – 50 квадратних метрів.

Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області Фото: ДСНС

"Пожежу вдалося ліквідувати через час після отримання повідомлення. Тривалий час знадобився для розбирання зруйнованих полум’ям конструкцій оселі. Під час розвідки, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя", - кажуть у ДСНС.

Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області Фото: ДСНС

Загалом до ліквідації пожежі залучалося 10 вогнеборців та 2 пожежних авто.

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