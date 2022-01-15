Минулої доби, 15 січня, рятувальники Хмельниччини двічі залучалися до гасіння пожеж. Про це інформує пресслужа ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Зокрема, 15 січня о 06:49 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Новоселиця Шепетівського району. На місці події вогнеборці встановили, що горить дерев’яне перекриття однієї із кімнат житлового будинку на площі 1 кв.м, існує ймовірність поширення вогню на всю оселю. Пожежу загасили. Ймовірна причина виникнення загоряння - недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Цього ж дня о 09:11 стало відомо про пожежу гаража на вул. Шевченка у м. Кам'янець-Подільський. Пожежу на площі 4 кв.м.загасили, не допустивши подальшого поширення вогню. Причина загоряння встановлюється.