Повалені дерева, зірвані дахи та відключення світла — після обіду 14 січня на Чернігівщині почали фіксувати сильний вітер, погіршення погодних умов. Про це повідомила Суспільному речниця ГУ ДСНС в області Ірина Щукіна.

18:50. Оновлення. Станом на цю годину, згідно з даними сайту "Чернігівобленерго", знеструмлені більшість дільниць електромереж області. Електропостачання є на Семенівській, Срібнянській, Талалаївській, Куликівській, Бобровицькій та Носівській дільницях, а також - на Чернігівських міських електромережах.

За словами речниці "Чернігівобленерго" Катерини Дроздової, на Чернігівщині без світла залишились 77 населених пунктів, всього 24 991 споживач.

Найбільше споживачів із Новгород-Сіверського району — 7 369 споживачів. Без світла райцентр — Новгород-Сіверський, повідомляє кореспондент Суспільного Олексій Коцебчук.

Як повідомила Суспільному речниця ГУ ДСНС в області Ірина Щукіна, до робіт із прибирання дерев з проїжджої частини станом на 17:00 рятувальники залучалися двічі: у село Лиски, що на Корюківщині, та селище Дружба Ічнянської громади.

Також, як повідомляють дописувачі в соцмережах, у центрі Чернігова на Алеї Героїв впала велика ялинка. За попередніми даними, ніхто не травмувався.

ФОТО: Суспільне Чернігів Повалене дерево на Алеї героїв у Чернігові

Зірвані вітром покрівлі у Чернігові на одній з будівель залізничного вокзалу та у Гончарівському.

ФОТО: Love Chernihiv Зірваний дах на будівлі в Гончарівському

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