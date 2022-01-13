Морози у Чернігові: скільки людей звертаються до пунктів обігріву та лікарень

До двадцяти людей на день звертаються до пункту обігріву, що цілодобово працює у міському центрі соціальної адаптації бездомних та безпритульних у Чернігові. Про це Суспільному сказав директор закладу Микола Романов.

Якщо на минулому тижні зігрітися, поїсти та попити чаю приходили в середньому 10-12 людей на день, то з посиленням морозів у останні два дні ця цифра зросла. Від початку роботи пункту, з кінця грудня, туди звернулись близько чотирьох сотень людей.

ФОТО: Суспільне Чернігів Пункт обігріву на вулиці Святомоколаївській, 33

"Дехто приходить сюди по декілька разів. Ми їх не обмежуємо, бо, зрозуміло, що якщо людина прийшла поїсти, то вона щось хоче. Можливо, комусь треба переодягнутися або просто одяг, у нас є банк одягу. Приходять по-різному. Бувають напливи", – говорить директор центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних Микола Романов.

ФОТО: Суспільне Чернігів Микола Романов

Працювати пункт обігріву буде приблизно до березня, сказав Микола Романов. За його словами, деякі люди після перебування в пункті обігріву хочуть залишитися жити в центрі для бездомних.

Працюють пункти обігріву і у приміщеннях територіальних центрів соціального обслуговування на вулиці Текстильників, 25 та Рокоссовського, 18. До останнього, розповіла завідувачка відділення денного перебування Любов Ігнатікова, від початку року звернулася одна людина, 11 січня. Торік за всю зиму таких людей було 25.

ФОТО: Суспільне Чернігів Любов Ігнатікова

"Якщо надворі холодно, люди можуть звернутися. Взагалі по протоколу ми повинні працювати, якщо більше 10 морозу, але ми пускаємо людей, якщо надворі холодно, людина замерзла, у нас така локація, що ринок поруч, люди ходять на ринок, то заходять, гріють, ми нікому не відмовляємо", – розказує завідувачка відділення денного перебування Чернігівського міського терцентру соціального обслуговування Любов Ігнатікова.

Як розповів Суспільному гендиректор обласної лікарні Андрій Жиденко, наразі в опіковому відділенні перебуває одна людина з обмороженням. У другій міській лікарні, за словами її очільника Владислава Кухаря, таких людей зараз нема. Черговий синоптик обласного гідрометцентру Ірина Глущенко сказала, що найближчими днями у Чернігові потеплішає, а таких морозів, як були у ці дні, у січні більше не очікують.

За словами чергового синоптика обласного гідрометцентру Ірина Глущенко, найближчими днями очікується підвищення температури.

"Вночі до 1-6 градусів морозу, вдень від -3 до +2. Невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощ. Все це буде супроводжуватися посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Можливо, після 19 січня зниження, але таких поки що морозів ми не очікуємо".

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