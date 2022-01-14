Близько десяти мільйонів гривень треба для реставрації будинку Лисянського у Ніжині та оснащення його під музей. Саме там народився і провів дитячі роки Юрій Лисянський – перший українець, який на початку ХІХ століття здійснив навколосвітню подорож разом із Адамом Крузенштерном. Аби відродити пам’ять про земляка, ніжинські історики захотіли зробити музейний комплекс.

Юрій Лисянський народився у 1773 році у родині ніжинського священника, і жив у місті до десяти років. Потім пішов навчатися до Кронштадського морського кадетського корпусу. Він – перший українець, який здійснив навколосвітню подорож на початку ХІХ століття разом із Адамом Іоганном Крузенштерном. Лисянський командував одним із двох експедиційних шлюпів «Нева».

"У нього були різні пригоди і зустрічі із племенами канібалів на Полінезійських островах, і сутички з індіанцями на Алясці, і географічні відкриття. Зокрема, він відкрив один із Гавайських островів, який до цього часу носить його ім’я".

ФОТО: Суспільне Чернігів Юрій Лисянський – перший українець, який на початку ХІХ століття здійснив навколосвітню подорож разом із Адамом Крузенштерном

Під час подорожей Лисянський вів щоденники, картографував, збирав етнографічні колекції і робив замальовки. У 1812 році власним коштом видав двотомну «Подорож навколо світу на шлюпі «Нева», яку супроводжує атлас, із замальовками карт географічних відкриттів та етнографічної колекції. Наступного року він переклав та видав книги англійською мовою в Лондоні.

ФОТО: Суспільне Чернігів «Подорож навколо світу на шлюпі «Нева»

Зараз оригінали та копії книг Лисянського, музейні репліки його нагород та ілюстрації, пов’язані з подорожжю, зберігаються у цій музейно-меморіальній кімнаті, яку створили у 2018 році. Після подорожі військова кар’єра Лисянського не склалася через політичну ситуацію.

ФОТО: Суспільне Чернігів Музейно-меморіальна кімната

Зараз, каже Олександр Морозов, у Ніжині намагаються відродити пам’ять про видатного земляка. Історики хочуть створити музейний комплекс, до якого увійдуть будинок середини XVIII століття, де народився і провів дитячі роки Лисянський, храм, поховання батька Лисянського, сквер і пам’ятник. Наразі у будинку вже є музей. Торік зібрали тимчасову експозицію із 300 речей.

ФОТО: Суспільне Чернігів Будинок середини XVIII століття у Ніжині

Також тут можна побачити уламки посуду та предмети побуту, якими, скоріше за все, користувалася родина Лисянських. Їх збираються реставрувати і представити в експозиції в уже оновленому приміщенні. У різних кімнатах будівлі історики хочуть показати речі, пов’язані з Козаччиною, адже родина Лисянських належала до ніжинської козацької старшини, атрибутику релігійного спрямування та відтворити інтер’єр кают-компанії шлюпу «Нева».

ФОТО: Суспільне Чернігів Музейно-меморіальна кімната

У будівлі є підвал, де родина зберігала харчі. Там хочуть розташувати експозицію, присвячену археології та історії Ніжина XVIII століття.

Цей будинок – одна із найстаріших цивільних будівель Ніжина, і єдина споруда, яка безпосередньо пов’язана із життям Юрія Лисянського, розповів директор Ніжинського краєзнавчого музею Геннадій Дудченко.

"Це будинок, який був зведений у середині XVIII століття і дожив до нашого часу, майже без змін. В силу різних причин його не перебудовували, не ремонтували і він є таким, яким був на початку ХХ століття".

ФОТО: Суспільне Чернігів Проєкт майбутнього музею Лисянського

Для реставрації будівлі та сучасного оснащення музею треба 10-11 мільйонів гривень, місцевий бюджет самостійно цього не потягне, сказав Геннадій Дудченко. Коштом громади вже зробили дизайн-проєкт майбутнього музею та проєктно-кошторисну документацію реставрації будівлі. Тепер розраховують на допомогу від держави до 250 річниці з дня народження Лисянського, що буде у 2023 році.

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