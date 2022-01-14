За 3 три дні поліція виявила 11 підроблених сертифікатів про вакцинацію у пасажирів міжнародного аеропорту "Бориспіль". Правоохоронці відкрили кримінальні провадження — порушникам загрожує штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2-х років. Про це у Facebook повідомила поліція Київської області.

"В період з 11 по 13 січня 2022 року на території аеропорту 11 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки", — ідеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

Також поліцейські здійснили перевірку за кожним із фактів та надали відповідну правову кваліфікацію.

В Україні підробка COVID-сертифікатів карається штрафом у розмірі 17 тисяч гривень, арештом строком на шість місяців або обмеженням волі до 5 років. За використання підроблених документів передбачено покарання у вигляді штрафу на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2-х років.

Що відомо

У грудні 2021 року на території аеропорту "Бориспіль" у 19 пасажирів виявили підроблені COVID-сертифікати.

У листопаді 2021 року столична поліція викрила мешканця Києва, який спільно із сімейною лікаркою однієї з лікарень підроблював та продавав сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

У жовтні 2021 року в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці за три дні виявили 22 фальшиві COVID-сертифікати.

На початку вересня 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що чинне законодавство передбачає покарання лікарів за підроблення сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 від позбавлення права займатися медичною діяльністю до двох років позбавлення волі.

27 вересня 2021 року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що ініціюватиме відсторонення керівників медичних закладів, в яких ймовірно підробляли довідки про проведення вакцинації від COVID-19.

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