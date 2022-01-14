Вітер зірвав частину покрівлі на даху кінотеатру "Чернівці". Поблизу кінотеатру обмежили рух транспорту. Також через буревій у частині міста вимкнули вуличне освітлення, щоб уникнути ймовірного ураження струмом людей.

За словами директора кінотеатру "Чернівці" Руслана Зваруна, вітер сильно пошкодив дах. Поліція огородила будівлю, щоб шматки покрівлі не впали на людей.

Тролейбуси № 1 та 8 тимчасово їздять лише до Соборної площі. Про це повідомила міська рада в телеграмі.

Освітлення залишилось на вулицях Щербанюка, Руській, проспекті Незалежності та в центральній частині міста. Про це Суспільному сказали на гарячій лінії підприємства "Чернівціміськсвітло".

Що відомо

14 та 15 січня в області оголосили штормове попередження. За повідомленням Укргідрометцентру, 14 та 15 січня очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду, це перший рівень небезпечності. А 14 січня вночі очікують пориви вітру 25-27 метрів за секунду, це другий рівень небезпечності.

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