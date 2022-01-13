У Чернівцях затримали чоловіка, який ймовірно стріляв у людину

На околиці Чернівців поліція затримала 22-річного чоловіка, який ймовірно стріляв у людину і втік. Стрілянина трапилася 13 січня на вулиці Парковий проїзд.

Про це Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Медики повідомили поліцейським про госпіталізацію пораненого гумовою кулею чоловіка. У нього травма ока, чоловіка оперуватимуть.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на кримінальне правопорушення та умисне вбивство. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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