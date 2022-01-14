Дощ у під'їзді: через льодову пробку у зливовій трубі і різке танення снігу залило сходи будинку на вулиці Рокосовського, 10 у Чернігові. Вода йшла з дев'ятого по шостий поверх, підтопила ліфтову шахту, сам ліфт вийшов із ладу.

ФОТО: кадр із відео Владислава Мельника Вода ллється по сходам у під'їзді на Рокосовського, 10

"Просто, думаємо, що там знизу труба замерзла, а зараз же почало танути, а снігу ж то багато, і почав із даху сніг падати", — говорить мешканка будинку Галина Павлівна.

ФОТО: Суспільне Чернігів Труба, яку пошкодило через різке потепління

Ліфт мають полагодити до кінця дня 14 січня, сказав Суспільному головний інженер КП “ЖЕК-10” Володимир Шишлов. Сталося це через різке потепління, за добу надворі потеплішало на 21 градус. За даними порталу “Синоптик”, температура піднялася з -17 до +4.

"Це трапилося у зв'язку з тим, що було різке потепління, біля 20 градусів за одну добу температура піднялася. З'явилася пробка з льоду. Вона була близько 10:30 ліквідована".

ФОТО: Суспільне Чернігів Головний інженер КП “ЖЕК-10” Володимир Шишлов

Напередодні зливові труби перевіряли в інших будинках. До будинку №10 на Рокосовського не дійшли, говорить Володимир Шишлов.

"Зливова труба іде через машинне відділення і через увесь під'їзд. Були перевірені 1 Травня 155, 157, 161, 1 Травня 169, 1 Травня 165 перший та другий корпуси. Були перевірені, щоб не допустити на вихідні дні потрапляння у машинне відділені і відключення ліфтів".

Аби зупинити потік води, зливову трубу прогріли, крижана пробка розтанула.

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