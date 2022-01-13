Чому в Чернігові взимку не вивозять великогабаритне сміття

Від гілок та будматеріалів, до білизни та підгузків. На стихійні сміттєзвалища біля зупинки громадського транспорту в мікрорайоні Бобровиця у Чернігові скаржиться місцева мешканка Ангеліна Кожедуб. Зі слів жінки, така ситуація – останні кілька місяців.

Каже, спершу було одне, санкціоноване, – для збору великогабаритного сміття.

ФОТО: Суспільне Чернігів Жителька мікрорайону Бобровиця Ангеліна Кожедуб

"Спочатку, так, викидали гілки – великогабаритне сміття. А потім вже почали виносити і побутові відходи. У нас щосуботи їздить сміттєвоз. Я не розумію – напевне, складно вивезти в суботу о другій годині дня. Простіше винести на зупинку, щоб люди всі бачили. Там таке сміття… І матеріали, і білизна, і одяг, і підгузки, і технічне сміття теж є".

ФОТО: Суспільне Чернігів Купа зі сміттям у мікрорайоні Бобровиця у Чернігові

За словами Ангеліни, проблеми почалися з літа. Тоді на зупинці з’явилися ще дві купи зі сміттям. Каже, обговорювала проблему з сусідами, але марно. Крім того, сміття розтягують безпритульні собаки, що живуть поблизу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Купа зі сміттям у мікрорайоні Бобровиця у Чернігові

З приватного сектору побутові відходи вивозять згідно з графіком раз-два на тиждень, частіше за все – вихідними, говорить менеджер зі зв'язків з громадськістю КП «АТП-2528» Владислав Савенок. А от великогабаритне – раз на місяць. Разом з ним забирають і те побутове, яке викидають поруч. Чому його не вивозять взимку, пояснює так.

"Крупногабарит вивозимо, починаючи з березня, по листопад включно. І перед початком зимового сезону наші працівники і диспетчери попереджають про те, що взимку крупногабаритне сміття не буде вивозитися з причини однієї – ми перевзуваємо машини на вивезення снігу і на очищення міста від снігу. Друга причина – якщо випадає сніг, то складно сміття, – ред.) забирати".

ФОТО: Суспільне Чернігів Менеджер зі зв'язків з громадськістю КП «АТП-2528» Владислав Савенок

Інколи роблять виключення. Наприклад, коли накопичилось багато сміття, і жителі звертаються до комунальників. За словами Владислава Савенка, побутові відходи разом з великогабаритними – не рідкість.

Великогабаритне сміття – це сміття об’ємне, і це не побутове сміття, яке утворюється внаслідок обробки харчових продуктів. Це меблі, в першу чергу, гілки дерев великі.

"У 2020 році «АТП-2528» з приватного сектору вивезло 18,5 тисяч кубометрів сміття. Великого сміття. А приватний сектор платив у тарифі тільки за п’ять тисяч. Виходить, що в 3,5 рази вивезли сміття більше".

ФОТО: Суспільне Чернігів Техніка КП "АТП-2528", яку переобладнали для боротьби зі снігом

Зі слів Савенка, у 2021 році ліміт на вивезення такого сміття перевили в чотири рази. Як розповів Суспільному начальник відділу екологічної безпеки КП «Муніципальна варта» Ігор Попов, за викид сміття в непризначеному на те місці передбачені штрафи.

"На фізичну особу, тобто на всіх громадян, людина з квартири вийшла, викинула сміття, – 340-1360 гривень, і на юридичну особу – від 850 до 1700.

ФОТО: Суспільне Чернігів Начальник відділу екологічної безпеки КП «Муніципальна варта» Ігор Попов

Мунварта складає протокол, сам штраф призначає адміністративна комісія при міській раді. Наприклад, за три осінніх місяці склади 19 протоколів. Ігор Попов називає вулиці міста, де люди найчастіше залишають сміття в непризначених на те місцях.

"Це вулиця Старостриженська, це під Катерининською церквою, там є приватний сектор, людина біжить на роботу, просто на зупинці ставить сміття з побутовими відходами, сідає в транспорт і їде. Відрізок вулиці Шевченка від політехнічного в бік Бобровиці – весь приватний сектор, вулиця 1 Травня".

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