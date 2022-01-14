Через зменшення кількості хворих два тижні тому в обласній інфекційній лікарні Харкова тимчасово скоротили половину відділень.

З 330 ліжок використовуються 166, 14 січня з них зайняті 122, розказав Суспільному директор медзакладу Павло Нартов.

"За останні кілька тижнів бачимо стабільність — в середньому понад 100 хворих з коронавірусом, але є підйом захворюваності, поки він незначний — на 4-5 хворих більше кожного дня", — говорить Нартов.

За його словами, реанімація медзакладу заповнена.

"Ліжка в реанімації завжди використовуються на 100%, там 12 ліжок", — каже директор інфекційної лікарні.

"330 ліжок в нас є, але ми скоротилися на половину, бо кількість хворих зменшилася. Для того, щоб зберегти наш персонал, ми деякі відділення закрили, співробітники у відпустках, своїм коштом. У тих відділеннях, які закриті, йде ремонт в деяких палатах, перевіряються магістралі", — говорить Павло Нартов.

За його словами, наразі лікарня укладає договори на постачання ліків та кисню на 2022 рік.

"Щоб захиститися від інфекції необхідно зробити щеплення. Якщо аналізувати випадки наших хворих — щеплених до 5% від загальної кількості хворих, перебіг хвороби у них значно легший", — говорить Нартов.

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