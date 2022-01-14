Спалах захворюваності на коронавірус у Харківській області очікують у середині лютого.

Про це 14 січня розказав директор обласного Департаменту охорони здоровя Максим Хаустов.

За його словами, випадки "Омікрону" на Харківщині ще не зафіксовані, але Хаустов не виключає, що штам вже циркулює.

"Минулого тижня надіслали зразки до Києва. В Україні випадки "Омікрону" вже зареєстровані, тому не виключаю, що вони є й в регіоні", — сказав Максим Хаустов.

За його словами, кількість ліжок для хворих на COVID у лікарнях Харківщини збільшать за потреби, також зараз погоджують документи для відкриття нової реанімації в обласній інфекційній лікарні.

"Зараз ми бачимо, що у світі спалах захворюваності, тому ми постійно проводимо наради з первинкою, лікарями, які працюють з коронавірусом, намагаємося бути готовими. Щоб бути готовими, нам треба вакцинувати якомога більше людей", — сказав очільник Департаменту охорони здоров'я.

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За його словами, на Харківщині з 51% людей від загальної кількості дорослого населення області вже вакцинувалися.

"587 людей отримали додаткову дозу, третю дозу — понад 3100 людей. Дітям до 18 років провели 8935 щеплень. Серед медиків першу дозу отримали 7318 людей, вакциновані двома — 34 326, додаткову дозу отримали — 85 людей, бустерну — понад 300", — сказав Хаустов.

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