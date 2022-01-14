Зведений загін поліцейських Тернопільщини вирушив у зону ООС

Зведений загін поліцейських області вирушили на схід України. Вони замінять своїх колег, які несуть там службу. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Вони забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок в зоні ООС упродовж наступних двох місяців. Провести правоохоронців прийшли рідні та колеги.

Ця ротація стала першою для інспектора роти особливого призначення "Тернопіль" Івана Харжевського. Чоловік каже, що впорається зі своїми службовими обов’язками, а у разі необхідності йому завжди допоможуть колеги.

"В зоні ООС ми виконуватимемо завдання із охорони громадського порядку, нестимо службу на блокпостах, перевірятимемо підозрілих осіб, транспортні засоби з метою виявлення небезпечних предметів та заборонених речовин", – каже інспектор.

За декілька днів на Тернопільщину повернуться поліцейські, яких правоохоронці замінять на бойових постах.

У зону ООС тернопільські правоохоронці їздять з літа 2014-го року.

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