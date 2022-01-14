У США Верховний Суд скасував указ президента Джо Байдена щодо обов’язкової вакцинації або регулярного тестування на COVID-19 співробітників великих компаній, у яких працює 100 і більше людей. Про це повідомляє The Associated Press. Водночас суд дозволив адміністрації Байдена продовжити виконання мандата щодо вакцинації для більшості медичних працівників США. Про відповідні рішення суддів стало відомо у четвер, 13 січня.

Консервативна більшість у суді дійшла до висновку, що адміністрація перевищила свої повноваження, намагаючись нав’язати правила вакцинації або тестування американським компаніям, пише The Associated Press.

Байден сказав, що він “розчарований тим, що Верховний Суд вирішив заблокувати вимоги здорового глузду щодо порятунку життя для співробітників великих компаній, які ґрунтуються як на науці, так і на законі”.

Він закликав бізнес запровадити власні вимоги щодо вакцинації, зазначивши, що третина компаній зі списку Fortune 100 вже зробили це.

Вимоги щодо обов'язкової вакцинації американців, які працюють у компаніях зі 100 і більше співробітниками, адміністрація Байдена ухвалила у листопаді 2021 року. Вони набули чинності на початку січня 2022 року. Відповідно до рішення влади, майже 100 мільйонів американців, які підпадали під дію указу, мали бути повністю вакциновані від COVID-19 до початку 2022 року або проходити щотижневе тестування на вірус.

Що відомо

У США дозволили медикам, інфікованим COVID-19, залишатися на роботі. Частина медперсоналу проти.

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