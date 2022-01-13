У низці міст Франції 13 січня відбувся масовий страйк учителів, організований 11 освітніми профспілками. Вони вимагають від уряду припинити постійну зміну обмежень через COVID-19, які, як вони кажуть, не дозволяють їм нормально вчити дітей. Про це повідомляють AFP та Associated Press.

За даними провідної профспілки вчителів Франції SNUipp, до страйку долучилися від 62% до 75% вчителів початкової школи, а кожна друга початкова школа була закрита. А за даними Міністерства освіти Франції протестували майже 40% педагогів молодшої школи і 24% від усіх учителів загалом.

Фото: AP Протест вчителів проти COVID-політики уряду, Марсель, Франція, 13 січня 2022 року

Учасники страйку стверджують, що постійні зміни COVID-обмежень з боку уряду підривають освітній процес, про які вони частіше дізнаються зі ЗМІ, а не від керівництва. Лише протягом останнього тижня у Франції двічі змінювали порядок тестування неповнолітніх на коронавірус — про них міністр освіти Жан-Мішель Бланке оголосив в інтерв’ю місцевій газеті.

Фото: AP Протест вчителів проти COVID-політики уряду, Байонна, південна Франція, 13 січня 2022 року

Крім того, вчителі нарікають на відсутність належного захисту педагогів від коронавірусної інфекції — тоді як більшість дітей хворіє, і уроки часто відбуваються у змішаному форматі. Вони просять уряд забезпечити їх якіснішими захисними масками і профінансувати купівлю пристроїв, які б попереджали про необхідність провітрювання класних кімнат.

"Уряд щось анонсує, але ніхто не думає, що це означає для працівників безпосередньо. Вони просять нас про неможливе, і все йде коту під хвіст", — розповів AFP директор однієї зі шкіл Парижа Олів’є Фліпо.

Фото: AP Протести вчителів проти COVID-політики уряду, Марсель, Франція, 13 січня 2022 року

Як зазначає Associated Press, у день страйку, 13 січня, Сенат Франції ухвалив нові зміни до коронавірусних обмежень. Вони передбачають обов’язкову наявність COVID-сертифікату для відвідування ресторанів, барів, театрів, музеїв, спортмайданчиків і міжрегіональних поїздів, тоді як для дітей 12-17 років достатньо буде негативного ПЛР-тесту.

AFP вказує, що страйк вчителів може негативно вплинути на рейтинг президента Франції Емманюеля Макрона напередодні прийдешніх виборів у квітні 2022 року. А проте, за словами представника соціологічної служби Ipsos Брайса Тейнтур’єра, "досі громадськість вважала, що уряд і Макрон добре ладнали з (коронавірусною — ред.) кризою".

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Що відомо

8-9 січня десятки тисяч протестувальників вийшли на мітинги у Франції, Німеччині, Чехії та Бельгії, вимагаючи скасувати коронавірусні обмеження для невакцинованих.

У Франції медичним працівникам, які хворіють на COVID-19, але мають незначні симптоми або не мають їх взагалі, дозволили виходити на роботу.

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