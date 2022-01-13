Суддя Верховного суду канадської провінції Квебек заборонив чоловікові бачитися з 12-річним сином, оскільки він відмовився робити щеплення проти COVID-19 і виступає проти коронавірусних обмежень. Про це повідомляє CTV News із посиланням на рішення суду від 23 грудня.

Суддя Себастьян Вайянкур ухвалив, що заборона для батька бачитися з дитиною (яка живе з матір’ю після розлучення) ухвалена в інтересах останньої, оскільки "ситуація з пандемією розвинулася не в найкращий бік через поширення штаму "Омікрон".

"Зазвичай дитині краще бачитися з батьком, але не в її інтересах спілкуватися з ним, якщо він невакцинований і чинить опір заходам охорони здоров’я у нинішньому епідемічному контексті", — йдеться в рішенні. Ще суддя зауважив, що в 12-річного хлопчика є дві зведені сестри віком сім місяців і чотири роки, які також можуть постраждати, якщо заразяться коронавірусом від батька.

На слуханнях батько визнав, що не вакцинувався проти коронавірусу. А суддя додав, що, судячи з профілю чоловіка у Facebook, той є прибічником теорій змов, тож "суд має серйозні підстави сумніватися, що він дотримується коронавірусних обмежень, хоч заявив про це в письмовій заяві до суду".

Обмеження на зустріч із 12-річним сином триватиме щонайменше до 8 лютого — у цей день має відбутися нове слухання у справі.

Фахівчиня із сімейного права Сільві Ширм у коментарі CTV News стверджує, що рішення судді Верховного суду Квебеку може бути прецедентним. Але, на її думку, це не означає, що суд стане забороняти всім невакцинованим батькам бачитися зі своїми дітьми, які живуть деінде.

Як нагадує CTV News, це не перше рішення Верховного суду Квебеку, яке стосується COVID-19 і сімейного права. У жовтні 2021 року той дозволив 12-річному хлопцеві з Монреаля зробити щеплення проти коронавірусу всупереч волі батька, який намагався довести, що препарати зашкодять дитині.

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Що відомо

Канадська провінція Квебек запроваджує “податок на здоров'я” для громадян, що не вакцинувалися проти COVID-19. Про це у вівторок, 11 січня, повідомив прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего.

За даними влади Квебеку, станом на 13 січня там повністю вакциновані проти коронавірусу 85% громадян віком від 5 років. Усього в провінції з населенням понад 8,4 мільйона було введено понад 16 мільйонів доз вакцини.

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