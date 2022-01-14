Вогонь з дровітні міг поширитися далі: подробиці нічної пожежі в Луцьку

У Луцьку до гасіння пожежі, яка сталася у дровітні на вулиці Вишківській, залучили 19 рятувальників і п'ять пожежних машин. Вогонь міг поширитися на дві господарські будівлі, розташовані поруч, – розповіла Суспільному начальниця відділу ДСНС в області Ірина Варварук.

З її слів, загоряння виникло орієнтовно о 01:30 14 січня.

"Була загроза поширення вогню через посилення пориву вітру на суміжні дві господарські будівлі. За пів години загасити і ще пів години пішло на те, щоб ліквідувати", – зазначила Ірина Варварук.

ДСНС Волині

Як повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області, через віддаленість джерел для безперебійної подачі води поблизу місця пожежі рятувальники проклали магістральну лінію довжиною більш як 400 метрів.

ДСНС Волині

Наразі завдані збитки та причину пожежі встановлюють. Ірина Варварук додала: ймовірно до пожежі призвело коротке замикання електромереж.

Що відомо

5 січня в Луцьку сталася пожежа у квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Потебні. Внаслідок пожежі до лікарні госпіталізували п'ятимісячну дитину в супроводі з мамою. Як розповіла Суспільному лучанка, займання сталося під час приготування їжі на кухні.

28 грудня на СТО в Луцьку сталася пожежа: горів один із металевих боксів для ремонту вантажних автомобілів.

10 грудня на вулиці Богдана Хмельницького неподалік Луцької міської ради загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували.

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