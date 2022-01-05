logo logo
У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлям
ПОЖЕЖАРегіони

У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлям

Лариса Літвицька
·
·
У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлям Суспільне Волинь

У Луцьку внаслідок пожежі, яка виникла у квартирі будинку на вулиці Потебні, 52а, госпіталізували п'ятимісячну дівчинку в супроводі з мамою. Про це Суспільному телефоном повідомив керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

Пожежа сталася 5 січня орієнтовно о 16:00.

Нині дитину оглядають лікарі Волинської обласної дитячої лікарні. Як повідомила Суспільному лікарка карети швидкої допомоги Ірина Левицька, дівчинка була у свідомості та її життю нічого не загрожувало. Зі слів медички, ще трьох дітей забрали працівники соціальної служби.

У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлямСуспільне Волинь

На місці події працювали рятувальники. Квартира розташована на шостому поверсі. Мешканців під'їзду вивели на вулицю, – розповів заступник начальника 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сергій Матвійчук.

"Особовий склад відкрив за допомогою інструменту двері. У квартирі було двоє: дитина до року та її мама. Вивели дитину і маму на вулицю, передали в карету швидкої допомоги", – додав рятувальник.

У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлямСуспільне Волинь

За попередньою інформацією, зазначив Сергій Матвійчук, сталося загоряння побутових речей на кухні. Причину встановить експертна комісія, деталі ситуації з'ясовують.

У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлямСуспільне Волинь

У коментарі Суспільному речниця ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла, що лучанка виховує чотирьох дітей, сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей.

Що відомо

  • 10 грудня на вулиці Богдана Хмельницького неподалік Луцької міської ради загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували.
  • 28 грудня на СТО в Луцьку сталася пожежа: горів один із металевих боксів для ремонту вантажних автомобілів.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди