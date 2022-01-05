У Луцьку горіла квартира в багатоповерхівці. Госпіталізували жінку з немовлям

У Луцьку внаслідок пожежі, яка виникла у квартирі будинку на вулиці Потебні, 52а, госпіталізували п'ятимісячну дівчинку в супроводі з мамою. Про це Суспільному телефоном повідомив керівник диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік.

Пожежа сталася 5 січня орієнтовно о 16:00.

Нині дитину оглядають лікарі Волинської обласної дитячої лікарні. Як повідомила Суспільному лікарка карети швидкої допомоги Ірина Левицька, дівчинка була у свідомості та її життю нічого не загрожувало. Зі слів медички, ще трьох дітей забрали працівники соціальної служби.

Суспільне Волинь

На місці події працювали рятувальники. Квартира розташована на шостому поверсі. Мешканців під'їзду вивели на вулицю, – розповів заступник начальника 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сергій Матвійчук.

"Особовий склад відкрив за допомогою інструменту двері. У квартирі було двоє: дитина до року та її мама. Вивели дитину і маму на вулицю, передали в карету швидкої допомоги", – додав рятувальник.

Суспільне Волинь

За попередньою інформацією, зазначив Сергій Матвійчук, сталося загоряння побутових речей на кухні. Причину встановить експертна комісія, деталі ситуації з'ясовують.

Суспільне Волинь

У коментарі Суспільному речниця ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла, що лучанка виховує чотирьох дітей, сім'я перебуває на обліку служби у справах дітей.

Що відомо

10 грудня на вулиці Богдана Хмельницького неподалік Луцької міської ради загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували.

28 грудня на СТО в Луцьку сталася пожежа: горів один із металевих боксів для ремонту вантажних автомобілів.

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