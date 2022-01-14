Станом на 7 годину ранку 14 січня у Дніпрі для ліквідації наслідків негоди задіяли 65 одиниць посипальної техніки та 7 навантажувачів. Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

Окрім того, дороги розчищають 17 одиниць мінітехніки, працюють 16 бригад дорожніх робітників.

Першочергово забезпечується вільний рух на особливо проблемних ділянках, а саме: мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, центральні вулиці та проспекти.

Для посипання використовується комбінована суміш (відсів та сіль). Використано 781 тонну комбінованої та 899 тонн піскосоляної суміші.

Роботи тривають.

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