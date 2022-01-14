Туалети на дорозі та вози на зупинках: як на Рівненщині капостять на 14 січня

У кількох громадах на Рівненщині у ніч на 14 січня місцеві закинули на зупинки громадського транспорту кінські підводи. Інформація про це з’являється у різних пабліках в соцмережах. На Рівненщині існує народна традиція робити невеликі збитки односельцям на Щедрий вечір.
Один із випадків зафіксували у селі Ходоси неподалік Рівного, там на даху зупинки опинився віз та частина огорожі.
Суспільне розшукало власника підводи, чоловік сказав, що сьогодні забирати своє майно не буде, бо свято, а до традиції ставиться з розумінням.
Ще один випадок стався у селі Дивень Великомежиріцької громади, фото виклали у пабліку rivne_1283 у Instagram.
Станом на 10:30 ранку 14 січня зупинка вже була прибрана.
“Люди вже звикли до цього, частина позитивно сприймає таку традицію. Але напруги немає, це таке в Дивні має бути”, – розповіла Суспільному очільниця громади Оксана Слободенюк.
У соцмережах є світлини й з інших сіл. В Сатиєві вози затягнули на сходи сільської ради.
А у Балашівці на дорогу витягнули дерев’яний туалет.
Поцуплені віз, сани, ворота чи хвіртка з двору – це ритуальні бешкети і складова маскарадних дійств у Щедрий вечір. В українській традиції вони символізують зв'язок поколінь і продовження роду, – пояснювала торік Суспільному фольклористка Раїса Цапун.
"Це мало дуже глибокий зміст, а зараз він, на жаль, втрачений. І не завжди не розуміють. Бо могли браму від хлопця до дівчини перенести, а не від бабусі і кинути в рівчак, чи поламати штахети, чи ще якийсь збиток зробити. Це хуліганство, бо немає ніякого зв'язку, чого це робиться", – каже доцентка кафедри музичного фольклору РДГУ Раїса Цапун.
Речниця поліції області Марія Юстицька Суспільному сказала, що станом на ранок жодних заяв про таке хуліганство правоохоронці не отримували. У 2021 році поліцейські склали адмінпротоколи на парубків, які затягли підводу на зупинку у селі Великий Житин.
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