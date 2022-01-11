12 робіт об’єднаних назвою "Вода" – таку виставку представив сумчанин Єгор Авдєєнко. Картини, виконані в напрямку "постмодернізм" можна переглянути у Сумській міській галереї. Як роботи пов’язані з водою читайте далі.

Майже половина робіт на виставці, розповідає їх автор Єгор Авдєєнко, створені протягом двох днів. Деякі з них домальовував вже у залі.

Фото: Суспільне Суми

"Ці роботи вони всі свіжі і я ще й сам до них не звик. Навіть назви ще не до кінця прочитав, бо назви їм давав мій знайомий, який випадково зайшов і поназивав всі роботи", – розповідає автор виставки Єгор Авдєєнко.

Картини виконані у напрямку постмодернізм, якому властиві розмиті межі мистецьких жанрів, гра та іронія.

Суспільне Суми

"Найбільше натхнення в маленькому часі, бо я в майстерні не можу працювати. Мені не вдається сісти та зробити. Й останні виставки я для себе вирішив, що краще коли вони такі спонтанні. Коли в тебе немає часу, ти просто, що тобі ллється, те й твориш", – говорить автор.

Єгор цікавиться настінним розписом та аерографією. Разом із колегами є автором кількох сумських муралів. Дружина Єгора говорить, що його муза – це рибалка та усамітнення.

"Я думаю, як і для кожної творчої людини час на одинці з собою це і є ота муза. Були пейзажі, був реалізм, був сюрреалізм. Не прослідковується його прив’язаність до якогось стилю і жанру. У мене враження свіжі, я не бачила виставку до цього моменту, тому дуже подобається", – каже дружина автора Тетяна Авдєєнко.

Фото: Суспільне Суми

Нинішня експозиція розбавлена роботами виконаними близько 10 років тому, які підійшли за тематикою, розповів автор. Загалом, це четверта виставка його робіт у стінах цієї галереї.

"Враження двоякі, ніби як новий напрям і дуже цікаво все, і цікаво підписані картини в плані назв. Стоїш гадаєш, чому саме так. В майстерності хлопця я ніколи не сумнівався. Він за 10 годин картини домальовував", – говорить відвідувач виставки Олексій Ступенко.

Фото: Суспільне Суми

Ще одна відвідувачка виставки Вікторія каже, що давно знає автора робіт, як художника.

"Знаю про його мурали, теж про них на своїх екскурсіях розповідаю. Я думаю, що це постмодернізм, тому що тут багато впізнаваних цитат алюзій на дуже відомі твори. Для мене очевидно, що художник грається з тим, що знайоме. Трошки іронічно і трошки по-своєму", – каже Вікторія.

Переглянути виставку “Вода” можна у міській галереї до 30 січня.