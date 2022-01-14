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"У пакунках з продуктами". На Вінниччині у в'язницю передавали наркотики
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"У пакунках з продуктами". На Вінниччині у в'язницю передавали наркотики

Юлія Бараболя
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"У пакунках з продуктами". На Вінниччині у в'язницю передавали наркотики На Вінниччині викрили чоловіків, які постачали наркотики до в'язниці. Фото: ГУНП області

На Вінниччині викрили чоловіків, які постачали наркотики до в'язниці. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Організував передачу наркотиків 32- річний ув’язнений однієї з колоній області. До цього він залучив раніше судимих жителів Запоріжжя, які перебували на волі.  

Чоловіки передавали засудженим психотропні речовини, сховані у продукти. Далі засуджені передавали наркотичний засіб організатору групи. 

" У пакунках з продуктами". На Вінниччині у в'язницю передавали наркотикиФото: ГУНП області

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євген  Кронівець, обшуки провели одночасно в установі відбування покарань та в Запоріжжі за місцем проживання спільників. Слідчі вилучили у підозрюваних наркотичні речовини, мобільні телефони, чорнові записи, сім-картки та інші докази їх протиправної діяльності.

" У пакунках з продуктами". На Вінниччині у в'язницю передавали наркотикиФото: ГУНП області

Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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