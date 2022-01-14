У Чернівецькій обласній лікарні прооперували чоловіка з травмою ока внаслідок поранення гумовою кулею. Йому видалили око. Надалі чоловік потребує реабілітації та очного протезування.

Про це Суспільному сказала завідувачка офтальмологічного відділення Надія Петровська.

За її словами, у 25-річного чоловіка виявили великий розрив очного яблука. Під час операції видалили гумову кулю розміром приблизно один сантиметр.

Наразі пацієнт у середньому стані важкості, при свідомості.

Що відомо

13 січня приблизно о 15:00 чоловіка з пораненням ока шпиталізували в офтальмологічне відділення.

13 січня на околиці Чернівців поліція затримала 22-річного чоловіка, який ймовірно стріляв у людину на вулиці Парковий проїзд і втік. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі до семи років.

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