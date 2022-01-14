На Херсонщині горіла бібліотека

На Херсонщині в селищі Осокорівка Нововоронцовської територіальної громади загорілась бібліотека
Про це йдеться на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області у Facebook.
Фото: Головне управління ДСНС в Херсонській області/Facebook
Рятувальники, прибувши на місце події, побачили, що горить дах приміщення, в якому розташовані бібліотека та фельдшерсько-акушерський пункт.
Фото: Головне управління ДСНС в Херсонській області/Facebook
Пожежу гасили більше двох годин. На місті працювали 12 рятувальників та 3 машини. Фельдшерський пункт вдалось врятувати.
Площа пожежі - 100 кв. метрів. Причини її виникнення встановлюються.
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