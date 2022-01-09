На Херсонщині сталася пожежа в господарчій споруді будинку

У Новій Каховці на Херсонщині вночі на 9 січня сталася пожежа в господарчій споруді житлового будинку.
Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області.
Пожежа сталася у будинку по вулиці Історичній. Площа пожежі склала 50 кв.метрів, рятувальники загасили її за дві години. Причини загоряння встановлюються.
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