На Херсонщині сталася пожежа в господарчій споруді будинку

У Новій Каховці на Херсонщині вночі на 9 січня сталася пожежа в господарчій споруді житлового будинку.

Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області.

Пожежа сталася у будинку по вулиці Історичній. Площа пожежі склала 50 кв.метрів, рятувальники загасили її за дві години. Причини загоряння встановлюються.

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