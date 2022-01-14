Упродовж 2021 року на Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України блокували дев'ять кібератак на державні інформаційні ресурси та попередили понад 90 ймовірних, що на 85 більше, ніж у 2020 році. Про це йдеться на Facebook-сторінці CБ України в області.

Фахівці Служби безпеки знешкоджували ботоферми та ботнети, викривали злочини хакерських груп та "проросійських пропагандистів".

Зокрема, завдяки роботі працівників Служби безпеки слідчі передали до суду обвинувальний акт щодо жителя Івано-Франківська, який організовував та брав участь в антиукраїнських інформаційних кампаніях. Він працював на телеканалах Російської Федерації, публічно закликав до розвалу України та порушення її кордонів. Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Крім того, кіберфахівці СБ України:

викрили трьох учасників хакерської групи, причетної до розробки та поширення шкідливого програмного забезпечення. Віруси чоловіки "вмонтовували" у популярні програми, зокрема для розкрутки сторінок в Instagram та додатки для смартфонів. Організатор отримав вирок суду;

блокували роботу двох ботоферм на 1,5 тис. та на 12 тис. SIM-карток. Ботоферми працювали на спотворення інформаційного середовища і поширення контенту, спрямованого проти основ нацбезпеки;

викрили жителя Франківська, який створив та адміністрував ботнет на понад 100 тис. облікових записів. Чоловік використовував його для зламу вебсайтів органів державної влади та місцевого самоврядування.

Загалом працівники Служби безпеки викрили два злочини проти основ національної безпеки України за ст. 109 та ст. 110 КК України й 15 злочинів, що загрожували інформаційній безпеці держави. У результаті 11 людям слідчі повідомили про підозру, 14 людей притягнули до адміністративної відповідальності. Шість вироків суду набрали законної сили.

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