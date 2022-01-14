648 підтверджених випадків, 8 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 648 випадках. Це на 138 більше, аніж днем раніше. Одужали 389 пацієнтів. Летальних випадків зафіксовано 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 14 січня.

Від початку пандемії COVID-19 зафіксували у 115 673 мешканців області. З них одужали 107 957 людей. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 228 вінничан.

Суспільне Вінниця

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини за минулу добу зробили 1 160 людей. Загалом імунізувалися нею 581 557 вінничан. Другою дозою 13 січня вакцинувалася 1 851 людина (всього 543 448 людей). Бустерною дозою щеплення зробили 729 вінничанам, додатковою – 6.

В Україні ж виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.

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