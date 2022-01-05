Перший у 2022-му: у Рівному на хабарі викрили посадовця

У Рівному на отриманні хабаря викрили податківця. Про це Суспільному повідомило достовірне джерело у правоохоронних органах. Це перший посадовець, якого затримували у 2022-му році.

Як повідомило джерело, заступник начальника одного з відділів Державної податкової служби області 4 січня отримав 24 тисячі гривень за нібито невтручання у господарську діяльність підприємця.

Факт затримання Суспільному підтвердила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Однак, додала, що усі подробиці цієї справи оприлюднять пізніше. Те ж саме зазначили й у пресслужбі ДБР, чиї працівники були причетні до затримання.

У пресцентрі ДПС області зазначили, що про цей випадок їм нічого невідомо.

Що відомо

У 2021 році суди Рівненщини винесли десяток вироків хабарникам. Про це свідчать дані, опубліковані у Єдиному реєстру судових рішень. Покарали й понад пів сотні людей, які спробували дати хабаря. У більшості випадків обвинувачені обійшлися штрафом, розмір якого коливається від 17 до 42,5 тисяч гривень. Декому присудили реальні терміни ув'язнення, втім винуватці ці рішення оскаржують. Є і виправдальні вироки.

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