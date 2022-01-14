За добу коронавірус підтвердили у понад 400 буковинців: географія поширення

13 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 409 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 365 випадків інфікування, з них 100 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 3, у Дністровському – 41.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 13 січня перебуває 503 людей. У 417 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 86 – мають підозру на інфікування. За останню добу 83 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 79 людей. Двоє осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 121 396 випадків інфікування коронавірусом, 116 018 людей одужали, а 3 044 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 13 січня в області першою дозою 282 377 людей, що складає 31,38% населення. Другою дозою імунізували 266 998 людей, додатковою – 81, бустерною – 1090.

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