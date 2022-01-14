Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру впродовж доби 14 січня. “Вдень в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 м/с. II рівень небезпечності, помаранчевий”, — йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Це може ускладнити роботу підприємств енергетики, комунального господарства, порушити й припинити рух транспорту на дорогах та вулицях, зазначили фахівці Укргідрометцентру.

Синоптики також нагадали, як поводитися при сильному вітрі

Всі вікна в будинку або квартирі при сильному вітрі повинні бути щільно закриті. З незасклених балконів і лоджій слід прибрати абсолютно всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки). На вулиці слід триматися якомога далі від рекламних щитів і інших навісних конструкцій, ліній електропередачі, а також дерев. Потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. Не можна підходити до обірваних проводів і предметів (дерев), що розгойдуються. Тому що вони можуть впасти. У разі сильного раптового пориву вітру бажано сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, поки вітер не вщухне. Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами. Найбільше це стосується тополь. Не треба паркувати під ними автотранспорт. Дерево може впасти або зламаються його гілки, які також можуть бути небезпечні при падінні. Особливо небезпечними є хворі і старі, а також дерева, що стоять окремо. При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами “101” або “103”.

Також в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах, визначивши І рівень небезпечності, жовтий.

Що відомо

В Україні, 14 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде дуже вітряно. Синоптики попередили про II рівень небезпечності, помаранчевий. Пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Причиною посилення вітру стануть атмосферні фронти циклону FAMKE. Температура повітря стрімко підвищиться, практично по всіх областях України буде відлига. Через це опади прогнозують як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.

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