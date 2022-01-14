Дуже вітряно і відлига. Прогноз погоди на п'ятницю

В Україні, 14 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде дуже вітряно. Синоптики попередили про II рівень небезпечності, помаранчевий. Пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Причиною посилення вітру стануть атмосферні фронти циклону FAMKE. Температура повітря стрімко підвищиться, практично по всіх областях України буде відлига. Через це опади прогнозують як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу. Ожеледиця все ще зберігатиметься, тому водіїв попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

У четвер синоптики прогнозують невеликий сніг із переходом у дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах ожеледиця .

Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вдень, крім південної частини, пориви 25-27 м/с.

Температура вдень в Україні 0-5° тепла.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 2-4° тепла. Вдень мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.

На заході країни вдень мокрий сніг із дощем. Вдень буде переважно 2-4° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вдень температура становитиме 2-4° тепла. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують мокрий сніг із дощем. Вдень буде переважно 3-5° тепла. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, вдень мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вдень температура повітря становитиме переважно 2-4°тепла. На північному сході — Сумщина — вдень буде від 0° до 2° тепла. Вітер північно-західний, 15-20 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, буде невеликий сніг із переходом у дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, вдень пориви 25 м/с. Температура по області вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 1-3° тепла.

Що відомо

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