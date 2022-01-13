На Херсонщині за минулу добу діагностували 94 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 12 січня, в Херсонській області зафіксували 94 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 5 дітей.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу підтвердили у 71 жителя з Херсонського району, 12 людей зі Скадовського району, 7 жителів з Каховського району та по дві людини з Бериславського та Генічеського району.

Стан хворих задовільний, 80 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб.

Померли двоє жителів області, вони мали пневмонію та Covid-19.

Натомість одужали 12 людей.

Наразі в області 79 616 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

75 427 людей побороли недуг;

1429 людей інфіковані COVID-19;

2760 людей померли.

Що відомо:

За минулу добу, 11 січня, на Херсонщині зафіксували 196 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 7 медичних працівників та 16 дітей.

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