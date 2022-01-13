На Херсонщині за минулу добу діагностували 94 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 12 січня, в Херсонській області зафіксували 94 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 5 дітей.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу підтвердили у 71 жителя з Херсонського району, 12 людей зі Скадовського району, 7 жителів з Каховського району та по дві людини з Бериславського та Генічеського району.
Стан хворих задовільний, 80 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб.
Померли двоє жителів області, вони мали пневмонію та Covid-19.
Натомість одужали 12 людей.
Наразі в області 79 616 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
- 75 427 людей побороли недуг;
- 1429 людей інфіковані COVID-19;
- 2760 людей померли.
Що відомо:
- За минулу добу, 11 січня, на Херсонщині зафіксували 196 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 7 медичних працівників та 16 дітей.
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber