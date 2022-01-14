За добу в Одеській області від COVID-19 одужали 586 людей

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 516 людей. 586 хворих одужали, троє померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 193). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (1 001), на третьому – Івано-Франківська (880).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 243 511 громадян,
- одужали 229 589 людей,
- померли 5 631 хворий,
- наразі хворіють 8 291 мешканець області.
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