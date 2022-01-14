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За добу в Одеській області від COVID-19 одужали 586 людей
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За добу в Одеській області від COVID-19 одужали 586 людей

Ксенія Процепова
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За добу в Одеській області від COVID-19 одужали 586 людей ГТРК

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 516 людей. 586 хворих одужали, троє померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (1 193). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (1 001), на третьому – Івано-Франківська (880).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 243 511 громадян,
  • одужали 229 589 людей,
  • померли 5 631 хворий,
  • наразі хворіють 8 291 мешканець області.

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