В одеських лікарнях вільні 723 ліжка для хворих на COVID-19

В опорних лікарнях Одеси станом на ранок 13 січня вільні 723 ліжка для пацієнтів з коронавірусної хвороби. Про таке повідомили на сайті Одеської міської ради.

За даними мерії, наразі у медичних закладах міста перебувають 182 пацієнти з COVID-19, з них 134 – у тяжкому стані.

В інфекційній лікарні медичну допомогу надають 86 пацієнтам із коронавірусом. 15 людей – у стані середньої тяжкості, 71 – у тяжкому стані. Одна людина дихає за допомогою апарату ШВЛ.

У міській лікарні №5 перебуває 51 людина, у №8 – чотири пацієнти, у ДКЛ №1 – 18 інфікованих, у ДКЛ №10 – 13 мешканців.

Також у міській раді повідомили про те, що у центрах первинної медико-санітарної допомоги вільними залишаються 191 концентратор.

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