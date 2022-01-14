У п'ятницю, 14 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,74 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 3 копійки.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав ще на 30 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,74 гривні за долар;

31,78 гривні за євро.

Станом на 13 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,71 UAH/USD, щодо євро — 31,48 UAH/EUR.

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