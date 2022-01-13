Канцлер Німеччини Олаф Шольц перебував під наглядом Штазі – ЗМІ

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку своєї політичної кар’єри перебував під наглядом служби держбезпеки Німецької Демократичної Республіки, відомої як Штазі.

Про це повідомляє Bild із посиланням на розміщені у держархіві Німеччини документи спецслужби.

За даними видання, Міністерство державної безпеки НДР збирало інформацію про Шольца протягом багатьох років, коли він був політиком Jusos у 1980-х роках. При цьому Штазі цікавилось поїздками Шольца у НДР, а також займалося стеженням за молодим політиком та адвокатом у Гамбурзі.

Як повідомляють журналісти, західні агенти Штазі під кодовими іменами "Кугель", "Густав", "Гізберт", "Конрад", "Хольм", "Хейне" та "Удо" повідомляли не менше 19 разів у період з 1978 по 1987 рік про Шольца та його про юридичну діяльність у Західний Німеччині. Відповідно до їхньої інформації, розвідник НДР "Кугель", викритий у 1993 році, надав не менше дванадцяти донесень із посиланнями на Шольца.

При цьому Bild підкреслює, що деяка інформація, яка стосувалася Шольца, пересилалася Штазі до КДБ.

Водночас голова Союзу асоціацій жертв комуністичної тиранії (UOKG) Дітер Домбровскі не бачить приводу для скандалу через контакти Шольца, які призвели до стеження Штазі, інформує RDN.

"У період розрядки Jusos вважали НДР взірцем для наслідування; тоді це було стандартом. Олаф Шольц зробив те саме, що й усі Jusos", – заявив Домбровскі.

Що відомо

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

Перший закордонний візит на посаді канцлера Шольц здійснив до Франції. На зустрічі з Еммануелем Макроном політики висловилися за поновлення переговорів у "нормандському форматі".

У Німеччині Соціал-демократична партія, "Зелені" і "вільні демократи" представили текст коаліційної угоди, відповідно до якої новий німецький уряд підтримуватиме рух України до членства в Європейському Союзі.

За даними ЗМІ, Олаф Шольц, попри опір правлячої коаліції, має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

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