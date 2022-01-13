У школі на Волині розповіли обставини загибелі 13-річного підлітка

У загальноосвітній школі № 1 міста Володимира 13 січня оголосили день жалоби за загиблим на річці Луга 13-річним хлопцем, учнем 7 класу, – розповіла Суспільному директорка навчального закладу Людмила Самусєва.

Суспільне побувало в навчальному закладі, де навчався семикласник, та поспілкувалося з директоркою, класним керівником, а також очільницею міського управління освіти.

Що розповіли про трагедію у школі

Після того, що трапилося 12 січня, троє школярів, які були на річці разом із загиблим, повернулися на урок. У школі про випадок розповіли не одразу, – розповіла Суспільному класовод Вікторія Наугольник. Каже: один з учнів зателефонував і розповів про подію мамі, яка й повідомила вчителя.

У класі, де навчався загиблий школяр, Вікторія Наугольник працює класним керівником третій рік та запам'ятала дитину спокійною і не конфліктною.

"Він був зі всіма доброзичливий, спілкувався нормально, міг знайти мову зі всіма. Зауважень ніколи йому вчителі не робили. Ніколи б я не подумала як класний керівник, що він міг туди (на річку – ред.) піти. Напевно тому, що мав зі всіма дружні відносини, то піддавався впливу. Не знаю, чи діти його вмовили, чи він сам вирішив, чи вони так вирішили компанією. Але це вже нічого не може змінити. Дитини немає і це трагедія", – зазначила вчителька.

Суспільне Волинь Класний керівник Вікторія Наугольник

З 13 січня у загальноосвітній школі № 1 Володимира посилили заходи безпеки, – каже директорка навчального закладу Людмила Самусєва. З її слів, проводитимуть додаткові виховні години, зустрічі з правоохоронцями і рятувальниками.

Як зазначила директорка закладу, семикласники залишили навчальний заклад під час перерви, та хто був ініціатором вийти до берега річки Луга – наразі невідомо. Водойма розташована орієнтовно за 400 метрів від загальноосвітньої школи № 1.

"Хлопець, зі слів дітей, опинився на кризі і крига не витримала. Діти спочатку пояснили, що вони не бачили, коли він провалився, але один із хлопчиків покликав інших і вони намагалися рятували. Врятувати не вдалося. Кликали жінку, яка йшла дорогою з донькою, які теж пробували рятувати. Вже потім жінка й викликала ДСНС", – зазначила директорка.

Суспільне Волинь Водойма, де сталася трагедія

Людмила Самусєва каже: після того, як врятувати хлопця з-під води не вдалося, семикласники прийшли на шостий урок та повідомили про це вчителя класного керівника.

У школі трагедію з загиблою дитиною називають нещасним випадком.

"Не можу я звинувачувати ні класовода, ні чергового. Класовод їм як мама, вона цього передбачити не могла. Це нещасний випадок, інакше сказати не можна. Це пустощі дітей, які не завжди можуть передбачити дорослі. Чому сталася така ситуація ми зараз аналізуємо", – додала директорка місцевої школи.

Суспільне Волинь Директорка Людмила Самусєва

Всього у школі навчається понад 400 учнів. За порядком тут стежать четверо чергових: серед них техпрацівниці і вчителі. Техпрацівниця Наталія Радюк розповіла: взагалі не випускати учнів не має права, однак роблять зауваження, щоб діти не виходили за межі території школи.

Суспільне Волинь

"Виходили як правило ненадовго старшокласники. Я постійно тут наглядаю в коридорі. Після того, що сталося, – це звичайно біда. Когось важко звинувачувати. Це діти, пустощі... Вік такий – шустрий. Взагалі не випускати не маю права. Зауваження робимо, але все одно одиниці знаходяться, які вибігають", – каже працівниця.

Як розповіла начальниця міського управління освіти Оксана Бігун, за загальними правила поведінки учнів у школі їм заборонено виходити з приміщення під час навчального процесу. Законодавчо відповідальність за дітей під час освітнього процесу несе керівник навчального закладу і класовод, – зазначила Оксана Бігун.

Суспільне Волинь Оксана Бігун

"Випадок стався. Не зберегли. Пояснення цьому не маю. Але кожен працівник закладу освіти дуже добре знає свою відповідальність за життя і здоров'я кожної дитини, яка там навчається", – додала посадовиця

За фактом смерті учня 7-го класу школи № 1 міста Володимира правоохоронці відкрили кримінальне провадження, – розповів поліцейський Дмитро Домрін. Нині слідчі встановлюють усі обставини загибелі підлітка.

Що відомо

12 січня з річки Луга поблизу села Заріччя рятувальники витягли тіло 13-річного хлопчика. Ним виявився житель села Заріччя. Хлопчик виховувався у багатодітній родині, навчався у сьомому класі.

Через загибель школяра на річці Луга у Володимир-Волинській громаді учням під час уроків та перерв заборонили виходити за межі навчального закладу. Таке рішення ухвалили керівники усіх дев'яти шкіл громади.

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