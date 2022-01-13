Через загибель 13-річного школяра у Володимир-Волинській громаді учням шкіл під час уроків та перерв заборонили виходити за межі навчального закладу, – розповіла Суспільному начальниця управління з гуманітарних питань Володимирської міської ради Оксана Бігун.

Таке рішення ухвалили керівники усіх дев'яти шкіл громади.

"Директори шкіл вимушені йти на такі заходи безпеки. Ця трагедія насторожила усіх жителів громади і освітян у тому числі", – зазначила Оксана Бігун. З її слів, вчора (12 січня – ред.) усі керівники навчальних закладів вирішили видати наказ про заборону полишати школу.

Загиблий школяр навчався у ЗОШ №1 міста Володимира. Як розповіла начальниця управління з гуманітарних питань, семикласник разом ще з трьома дітьми залишив навчальний заклад під час великої перерви, яка триває 25 хвилин.

"Це діти, розумієте. Вони просто встали і пішли. У школі завжди робітник стоїть на дверях і не випускає дітей, але вони вийшли. Сталося так, як сталося", – розповіла Оксана Бігун. З її слів, після загибелі хлопчика, його однокласники повернулися на урок, але дорослим нічого не сказали.

Скільки триватиме заборона, начальниця управління з гуманітарних питань не уточнила. Каже: така заборона у зв'язку із карантином діяла і раніше, але нині керівники шкіл вирішили посилити заходи безпеки.

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