З річки на Волині дістали тіло 13-річного хлопчика: подробиці

З річки Луга, поблизу села Заріччя, рятувальники витягли тіло 13-річного хлопчика. Інформацію про це Суспільному підтвердила інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич.

Тіло дитини у воді виявили 12 січня орієнтовно о 13:00.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Зі слів Марини Балдич, повідомлень про зникнення неповнолітніх у цьому населеному пункті правоохоронці не отримували.

За декілька годин особу хлопчика встановили. Загиблий – житель села Заріччя. Слідчі попередньо з'ясували, що разом з друзями хлопчик бавився на льоду та потрапив у воду. Врятувати його не вдалося.

Зі слів Марини Балдич, хлопець був із багатодітної сім’ї, окрім нього батьки виховують ще шістьох дітей.

За фактом смерті дитини правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок".

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