Служба державної безпеки Латвії спільно зі Службою військової розвідки та безпеки затримали двох осіб, підозрюваних у "багаторічній співпраці з російською військовою розвідкою та наданні їй секретної інформації". Їм вручили підозру у вчиненні кримінального злочину, передає Delfi.

"Проведені контррозвідувальні операції є результатом тісної та продуктивної співпраці між Службою державної безпеки та Службою військової розвідки та безпеки, їх реалізація запобігла подальшій підривній діяльності цих осіб проти Латвії", — цитує видання Нормундса Межвієтса, голову СДБ.

Їх затримали наприкінці 2021 року у рамках двох кримінальних проваджень за статтею "шпигунство". За даними Служби державної безпеки Латвії підозрювані зустрічалися із представниками російської воєнної розвідки на території РФ. Нині суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання піл вартою.

За версією прокуратури перший із підозрюваних, "використав коло контактів, отриманих протягом своєї професійної діяльності, для одержання, узагальнення, аналізу та передачі російській військовій розвідці інформації про бойові можливості, плани та навчання Національних збройних сил Латвії, оборонні закупівлі та розширення присутності сил НАТО".

У справі другого підозрюваного відомо, що його звинувачують "у багаторічній співпраці із російською розвідкою".

У разі доведення слідством, що підозрювані передали інформацію, що становить державну таємницю — їм загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо

10 серпня 2021 року у німецькому місті Потсдам за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали співробітника посольства Великої Британії.

Наприкінці червня 2021 року Албанія оголосила підозру двом росіянам за шпигунство під час навчань НАТО.

21 червня 2021 року у Німеччині арештували росіянина за підозрою у шпигунстві.

10 червня 2021 року у Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на користь російської розвідки, якому інкримінують намагання налагодити зв'язки з польськими та іноземними політиками з метою дискредитації країни. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

14 травня 2021 року у США засудили колишнього спецпризначенця за шпигунство для Росії.

17 квітня 2021 року МЗС Чехії заявило про висилку з країни 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ. Приводом для цього стало те, що, спецслужби Чехії отримали докази причетності офіцерів російської Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління до вибухів боєприпасів у селищі Врбетіце в жовтні та грудні 2014 року.

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