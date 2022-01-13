У Дніпрі Жовтневий райсуд продовжив запобіжний захід для трьох підозрюваних у смертельній пожежі в пансіонаті для літніх людей. Про це Суспільному повідомив керівник центральної окружної прокуратури міста Дніпра Сергій Щербина.

Для адміністраторки, санітарки та підприємиці пансіонату продовжили домашні арешти на один місяць.

Що відомо

- 16 листопада в Центральному районі Дніпра, на вулиці Русанівській, у приватному будинку для осіб похилого віку загинули п`ять жінок віком від 75 до 89 років.

- За попередньою інформацією, в одній із кімнат на другому поверсі будинку трапилося коротке замикання. Як зазначив начальник головного управління ДСНС в області Андрій Кульбач, ймовірна причина пожежі – перевантаження електромереж. За його словами, пожежа самоліквідувалася, тому що не було доступу повітря до кімнати, і матрац, який тлів, сам загасився.

- Після інциденту були затримані старша адміністраторка і няня-санітарка закладу, їм вручили повідомлення про підозру в недотриманні правил пожежної безпеки. Через день повідомлення про підозру вручили також підприємиці, яка утримувала заклад.

- Пізніше суд обрав запобіжні заходи санітарці (нічний домашній арешт) й адміністраторці закладу (цілодобовий домашній арешт).

- На початку грудня підприємиці-організаторці пансіонату призначили цілодобовий домашній арешт з використанням електронного браслета.

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