У Житомирському обласному центрі крові бракує першої позитивної групи крові. З початку 2022 року кількість охочих здати кров зменшилася у два рази. Про це розповіла медична директорка закладу Алла Островська.
За її словами, найбільше потребують компонентів крові в опіковому відділенні, в інтенсивній терапії реанімаційних відділень та у хірургічних відділеннях.
Алла Островська каже, що з початку року обласний центр крові отримав замовлення від лікувальних закладів області на 173 дози еритроцитів.
"З них 102 дози – 60% від потреби – це еритроцити першої позитивної групи крові, – каже Алла Островська. – Потреба збільшується, а кількість донорів залишається сталою або зменшується. Ми не можемо покрити наразі потребу в першій групі крові відповідно до умов лікувальних закладів. Цю проблему ми зможемо вирішити, лише об'єднавшись".
Житомирянка Любов Прокопенко розповіла, що здає кров два роки. Сьогодні прийшла також, щоб допомогти людям, яким це необхідно.
"Я здаю кров раз у три місяці, – каже Любов Прокопенко. – Я почула, що людям потрібна кров. Я можу її здати, так чому б не допомогти".
"Я перший раз здаю кров, – каже Сергій. – Так склалися обставини, що потрібно допомогти людині".
Кардіохірург обласної лікарні Денис Андряков каже, що нині в центрі крові є лише 20 доз першої позитивної групи, а невідкладний запас має бути не менше сорока доз.
"Зараз в обласній лікарні перебуває три пацієнти з першою позитивною групою крові, яким потрібна операція на серці, – каже Денис Андряков. – В обласній лікарні своїх запасів компонентів крові не вистачає, тому ми звертаємося в обласний центр крові, але зараз і там не вистачає цих компонентів крові. Бажано, щоб небайдужі люди прийшли в обласний центр крові і здали кров".
З початку року в обласному центрі здали кров 130 донорів. Лише 37 з них мали першу позитивну групу крові. Щоб задовольнити потребу у компонентах крові, в місяць мають здавати кров не менше восьмисот людей.
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