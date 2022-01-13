У Житомирському обласному центрі крові бракує першої позитивної групи крові. З початку 2022 року кількість охочих здати кров зменшилася у два рази. Про це розповіла медична директорка закладу Алла Островська.

За її словами, найбільше потребують компонентів крові в опіковому відділенні, в інтенсивній терапії реанімаційних відділень та у хірургічних відділеннях.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Алла Островська каже, що з початку року обласний центр крові отримав замовлення від лікувальних закладів області на 173 дози еритроцитів.

"З них 102 дози – 60% від потреби – це еритроцити першої позитивної групи крові, – каже Алла Островська. – Потреба збільшується, а кількість донорів залишається сталою або зменшується. Ми не можемо покрити наразі потребу в першій групі крові відповідно до умов лікувальних закладів. Цю проблему ми зможемо вирішити, лише об'єднавшись".

Фото: Суспільне Житомир Алла Островська

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Любов Прокопенко розповіла, що здає кров два роки. Сьогодні прийшла також, щоб допомогти людям, яким це необхідно.

"Я здаю кров раз у три місяці, – каже Любов Прокопенко. – Я почула, що людям потрібна кров. Я можу її здати, так чому б не допомогти".

Фото: Суспільне Житомир Любов Прокопенко

Фото: Суспільне Житомир

"Я перший раз здаю кров, – каже Сергій. – Так склалися обставини, що потрібно допомогти людині".

Фото: Суспільне Житомир Сергій

Кардіохірург обласної лікарні Денис Андряков каже, що нині в центрі крові є лише 20 доз першої позитивної групи, а невідкладний запас має бути не менше сорока доз.

"Зараз в обласній лікарні перебуває три пацієнти з першою позитивною групою крові, яким потрібна операція на серці, – каже Денис Андряков. – В обласній лікарні своїх запасів компонентів крові не вистачає, тому ми звертаємося в обласний центр крові, але зараз і там не вистачає цих компонентів крові. Бажано, щоб небайдужі люди прийшли в обласний центр крові і здали кров".

Фото: Суспільне Житомир Денис Андряков

Фото: Суспільне Житомир

З початку року в обласному центрі здали кров 130 донорів. Лише 37 з них мали першу позитивну групу крові. Щоб задовольнити потребу у компонентах крові, в місяць мають здавати кров не менше восьмисот людей.

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