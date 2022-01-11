На Житомирщині у селах людей щеплюють мобільні медичні бригади

У селах Житомирської області людей щеплюють мобільні медичні бригади, які приїжджають у фельдшерсько-акушерські пункти. 11 січня мобільна бригада, яка обслуговує Семенівську територіальну громаду, приїхала в село Великі Низгірці.

Про це Суспільному розповів черговий лікар мобільної бригади Юрій Слюсар. За його словами, у громаді зменшилася кількість людей, які хочуть вакцинуватися.

"Раніше у нас було в середньому по 100-150 щеплень за день, – каже Юрій Слюсар. – Ми виїжджали у ФАПи для проведення вакцинації. Наразі кількість бажаючих зменшилася, тому що основна їх кількість вже отримала щеплення. Наразі ми ще працюємо з пацієнтами, які вагаються або чи мали попередньо якісь медичні протипоказання".

Фото: Суспільне Житомир Юрій Слюсар

"У нас підписано 550 договорів, а щеплено десь 70-80%. Але ми телефонуємо, запрошуємо люлей, ведемо роз'яснювальну роботу. Проте є такі люди, які й досі відмовляються. Сьогодні, наприклад, я зателефонувала до 12 людей, а з цих 12 прийшло всього двоє", – сказала завідувачка фельдшерсько-акушерським пунктом у селі Великі Низгірці Олена Андрійчук.

Фото: Суспільне Житомир Олена Андрійчук

Жителька села Великі Низгірці Тамара Дмитрук каже, що до неї дзвонили з фельдшерського пункту і пропонували вакцинуватися, але вона відмовилися.

"Я відмовилася, не можу я. В мене болі серцеві, судинні і тромби в ногах, тому вакцинуватися не буду. Ну, якби у мене не було цих протипоказань, то вакцинувалася б", – сказала Тамара Дмитрук.

Фото: Суспільне Житомир Тамара Дмитрук

"Мені лікар дзвонив раз десять, а я все відкладав вакцинацію. Думав, що все минеться. А зараз зрозумів, що ситуація не змінюється, тому треба колотися. Ось прийшов і сьогодні вакцинуюся перший раз", – сказав житель села Великі Низгірці Микола Прокопчук.

Фото: Суспільне Житомир Микола Прокопчук

Головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Семенівської громади Світлана Глушкова каже, що кампанію з вакцинації в їхній громаді розпочали в березні 2021 року.

"На період з липня по вересень у нас була більша активність, було багато бажаючих щепитися, але наразі бажаючих вакцинуватися стало набагато менше", – розповіла Світлана Глушкова.

Фото: Суспільне Житомир Світлана Глушкова

Загалом в амбулаторії задекларовано 3 717 дорослих пацієнтів, з яких не щепилися 2 641 людина.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber